Doğayla sanat buluştu

ÜNLÜ sanatçı Eda Zamanpur, sanatın ilham verici gücüyle doğanın zarafetini buluşturan özel bir projeye ev sahipliği yaptı. Belek'te gerçekleşen 'Reflections of Nature' başlıklı etkinlikte, Zamanpur'un doğadan ilhamla oluşturduğu eserleri tatilcilerle buluştu. Otelin golf araçlarını boyayan Zamanpur'un, renk, doku ve duygu yüklü çalışmaları doğanın izlerini taşıyan özgün bir anlatımla sergilendi. Mehmet Can Aygün, Onur Ataç, Yeşim Akkiraz ve misafirlerin de aktif olarak dahil olduğu sanatsal etkinlikte bölgede yaşayan 109 farklı kuş türü ve Caretta Carettalara yönelik farkındalık oluşturuldu.