Doğum günü hediyesi olarak bir sınıfı yenilediler

ATV dizisi 'A.B.İ.'nin kadrosuna katılan Bergüzar Korel, önceki gün 44 yaşına bastı. Güzel oyuncu, hayranlarının hazırladığı anlamlı doğum günü hediyesi karşısında duygusal anlar yaşadı. Korel'in dünyanın dört bir yanından sevenleri, Şanlıurfa'daki Uğurtaş İlkokulu'nun bir sınıfını baştan aşağı yenileyip okul bahçesine spor alanı kazandırdı.

'Uzay Kaşifleri Sınıfı' adı verilen sınıfta çocukların eğitim ihtiyaçları karşılanırken, okulun tüm öğrencilerine kitap, kırtasiye, spor ve oyun malzemeleri de ulaştırıldı. Hayranlarının bu iyilik hareketine kayıtsız kalamayan Korel, "Her sene bugün beni hüngür hüngür mutluluktan ağlatıyorsunuz" diyerek teşekkür etti. Korel en büyük hayalini de şöyle açıkladı:

"Mesela en büyük hayallerimden biri şu... Çok yaşlandığımda 'Ben o sınıflarda okudum, o bahçede top oynadım, o müzik sınıfında müziğe başladım, sizin ormanınızda büyüdüm' desinler bana. Bir yerlerde dokunabildiğin tek bir çocuk bile olsa kesişsin yolumuz. Benim canlarım hepsi sizin sayenizde..."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör