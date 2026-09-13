‘Doğuş Abi bana 5 şarkı hediye etti’

Şarkıcı Doğuş ve Fatoş Kumru, önceki gün Eminönü
'ndeydi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen ikiliden Fatoş Kumru, geçtiğimiz ay yayınladığı ve Doğuş'dan aldığı 'Tımbır' adlı şarkısı hakkında konuştu. Kumru, "1 ay oldu şarkımızı çıkaralı. Harika geri dönüşler aldım. Çevremdeki herkes şarkıyı çok beğendiğini dile getirdi. Bu durum da beni çok mutlu etti. Doğuş Bey, bana 5 şarkı hediye etti. Bir tanesini çıkarttık. Sırayla şarkılarımızı yayınlayacağız. Dört şarkımız var daha" dedi. Doğuş ise, "Birlikte bir çalışma yaptık. Fatoş'un çok daha başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah devam ederiz. Kendisini çok başarılı buluyorum. Ona her zaman 'Bir anda bir şey olmaz, çalışmaya devam edeceksin' diyorum. Yıllardır o da çabalıyor" diye konuştu.