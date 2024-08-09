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Giriş Tarihi: 10.8.2024

Dolandırıcılara 100 bin lira kaptırdılar

Tasarımcı kardeşler Raisa ve Vanessa Sason dolandırıcıların kurbanı oldu. Yurt dışındaki bir şirketle e-posta üzerinden iletişim kuran kardeşler, söz konusu şirketin e-posta adresinin kopyalanması nedeniyle dolandırıcılara 100 bin lira kaptırdı

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Dolandırıcılara 100 bin lira kaptırdılar
Tasarımcı kardeşler Raisa ve Vanessa Sason, geçtiğimiz günlerde yurt dışındaki yabancı bir şirketle reklam için iletişime geçti. Söz konusu şirketle e-posta üzerinden irtibat kuran modacı kardeşler, anlaşma sağladıklarını düşünerek yaklaşık 100 bin Türk lirası ödeme gerçekleştirdi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Ödeme sonrası dönüş bekleyen Sason kardeşler, tekrardan şirkete ulaşmak için e-posta attı. Ancak gerçek bambaşka çıktı. Yurt dışındaki şirket kendileriyle iletişime geçilmediğini, herhangi bir ödeme almadıklarını ileri sürdü. Dolandırıldıklarını anlayan ve olayın peşine düşen Raisa ve Vanessa Sason, şirkete ait e-posta adresinin kopyalandığı ve paranın Türkiye sınırları içerisinde bir hesaba geçtiği anlaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Vanessa Sason kendilerini dolandıran şüphelilerin tespit edilip cezalandırılması talebiyle savcılığa başvurdu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Dolandırıcılara 100 bin lira kaptırdılar
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