Dolandırıcılara 100 bin lira kaptırdılar

Tasarımcı kardeşler Raisa ve Vanessa Sason, geçtiğimiz günlerde yurt dışındaki yabancı bir şirketle reklam için iletişime geçti. Söz konusu şirketle e-posta üzerinden irtibat kuran modacı kardeşler, anlaşma sağladıklarını düşünerek yaklaşık 100 bin Türk lirası ödeme gerçekleştirdi.Ödeme sonrası dönüş bekleyen Sason kardeşler, tekrardan şirkete ulaşmak için e-posta attı. Ancak gerçek bambaşka çıktı. Yurt dışındaki şirket kendileriyle iletişime geçilmediğini, herhangi bir ödeme almadıklarını ileri sürdü. Dolandırıldıklarını anlayan ve olayın peşine düşen Raisa ve Vanessa Sason, şirkete ait e-posta adresinin kopyalandığı ve paranın Türkiye sınırları içerisinde bir hesaba geçtiği anlaşıldı.Vanessa Sason kendilerini dolandıran şüphelilerin tespit edilip cezalandırılması talebiyle savcılığa başvurdu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.