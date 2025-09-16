Dolandırıcıların oyununu bozdu

WHATSAPP'TAN ARADILAR
Dolandırıcılar, Deniz Seki'nin Instagram hesabını yakın takibe aldı. Ardından buradaki takipçiler, WhatsApp üzerinden aranarak, Deniz Seki gibi iletişim kurulmaya çalışıldı. İddiaya göre dolandırıcılar, çeşitli bahanelerle şarkıcının yakın çevresinden para istedi.
AKSESUARCI UYARDI
Şüphelilerin, WhatsApp üzerinden iletişim kurduğu Seki'nin aksesuar danışmanı R.G. durumu şarkıcıya bildirdi. Yaşanan olayın ardından Seki savcılığa başvurarak hukuka aykırı şekilde kimliğinin ele geçirilip kullanılmaya çalışıldığını beyan etti. Savcılık hemen soruşturma başlattı.