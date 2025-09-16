Haberler Günaydın Haberleri Dolandırıcıların oyununu bozdu
Giriş Tarihi: 17.9.2025

Dolandırıcıların oyununu bozdu

Dolandırıcılar, kendilerini Deniz Seki gibi tanıtıp sanatçının yakın çevresinden para toplamaya çalıştı. Sanatçı, bir arkadaşının uyarısı üzerine soluğu adliyede alıp şikayetçi oldu

Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ
Dolandırıcıların oyununu bozdu

WHATSAPP'TAN ARADILAR
Dolandırıcılar, Deniz Seki'nin Instagram hesabını yakın takibe aldı. Ardından buradaki takipçiler, WhatsApp üzerinden aranarak, Deniz Seki gibi iletişim kurulmaya çalışıldı. İddiaya göre dolandırıcılar, çeşitli bahanelerle şarkıcının yakın çevresinden para istedi.

AKSESUARCI UYARDI
Şüphelilerin, WhatsApp üzerinden iletişim kurduğu Seki'nin aksesuar danışmanı R.G. durumu şarkıcıya bildirdi. Yaşanan olayın ardından Seki savcılığa başvurarak hukuka aykırı şekilde kimliğinin ele geçirilip kullanılmaya çalışıldığını beyan etti. Savcılık hemen soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dolandırıcıların oyununu bozdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz