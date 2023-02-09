Dört koldan yardım seli

Sanatçı Muazzez Ersoy, kostümlerinin satışından elde edilen geliri bir uygulama üzerinden direkt olarak Kızılay'a bağışladığını söyledi. Ersoy, "Aslında ilk etapta Mehmetçik Vakfı'na, ikinci etapta Polis Vakfı'na bağış yapacaktık, öyle duyurmuştum, ama yaşadığımız deprem nedeniyle elde edilen geliri Kızılay'ımıza yolladık... İnşallah milletçe el ele vererek yaraları saracağız" dedi.Oyuncu Alper Kul, Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ekiplerine katıldı. Enkaz altında kalanlara yardım etmeye çalışan Kul, "Buradan dün bir amcamızı çıkardılar. Sabahın erken saatleri sesleri duymak için daha elverişli oluyor" dedi. Kul, bir de uyarı yaptı: "Gelen ihbarları değerlendirmeye çalışıyoruz ancak yaklaşık bir saattir aradığımız yerde bir şey çıkmadı. Lütfen yanıltıcı bilgi atmayın. Lütfen daha duyarlı olalım."Türkiye'ye olan hayranlığıyla tanınan, her yıl ülkemizde onlarca etkinliğe katılan Lübnan asıllı sanatçı Maher Zain de yardım çalışmaları yürütüyor. Zain, açtığı sayfada depremzedeler için bağış topluyor. Öte yandan Stuttgart'ta yaşayan vatandaşlar da duyarlıklarını gösterdi. Birçok kişi yardım toplama merkezlerine kıyafet getirip koliledi. Aynı zamanda bağış kampanyalarına da destek oldular.Almanya Berlin'de "Türkiye'de gerçekleşen deprem için yardımda bulunmak ister misiniz?" başlıklı sayfalar açıldı. Oyuncu Hülya Duyar da Almanya'da başlatılan yardım kampanyasını duyurdu.OĞUZHAN Koç; eşi Demet Özdemir, İbrahim Büyükak, Ümit Erdim, Derya Uluğ ve Berkay Şahin, komedyen Yasemin Sakallıoğlu ile birlikte İstinye'de depremzedeler için yardım topladı. Yardım TIR'ını AFAD'a gönderen Sakallıoğlu, ardından eşi Burak Yırtar'ın Gaziantep'in Islahiye ilçesine gittiğini söyledi. Yardım kampanyasına destek olan Derya Uluğ ise yurt dışından destek olmak isteyenler için yönlendirmelerde bulundu. İbrahim Büyükak ile Oğuzhan Koç yardım kolilerini elleriyle paketleyip TIR'lara yükledi. Öte yandan Demet Özdemir "Göndermeye çalıştığımız yardımların üzerine çökerseniz ne için olursa olsun, size lanet olsun! Sizi kendi vicdanınızla baş başa bırakıyorum" diyerek isyan etti.Etiler'de objektiflere yansıyan Azra Akın, bir mağazadan deprem mağdurları için alışveriş yaptı. Akın, daha sonra aldıklarını deprem bölgelerine gitmesi için görevlilere teslim etti.Yosi Mizrahi, Beşiktaş'ta bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ndeki yardım organizasyonuna katıldı. Mizrahi, hayvan mamalarını kamyonete taşıdı.Atv dizisi Kardeşlerim'in başrol oyuncusu Celil Nalçakan da Şişli'deki yardım toplama merkezindeki çalışmalara katıldı. Oyuncu "Bölgede çok fazla çadır ihtiyacı var. Biz biraz bulduk ama biraz daha desteğe ihtiyacımız var. Elimizden geleni yapalım" dedi.Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve şarkıcı Fatih Ürek, bir yürek olarak depremzedeler için yardım kolileri hazırladı. Gözyaşlarına hakim olamayan Ürek, ''Bugün yakın dostlarım olan holding sahibi arkadaşlarımın 61. yardım TIR'ını da afet bölgesine hazırlayıp hayırlısıyla yolladık. Katkıda bulunan herkese minnettarım, yardımlarımız devam edecek, başımız sağ olsun, geçmiş olsun Türkiyem'' dedi.Tarkan AFAD'a 1 milyon lira bağışladı. Bülent Ersoy ise AFAD'a 1 milyon lira ve 5 adet iş makinası bağışladı.