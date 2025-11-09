Haberler Günaydın Haberleri Dört masa mutfakta rekabette
Nursel Ergin'in renkli sunumuyla ekranlara gelecek olan Mutfak Bahane, birbirinden iddialı çiftleri ile geri dönüyor. Dört aile, her gün kıyasıya yarışıyor. Sezona birbirinden iddialı dört masa ile başlayacak olan Nursel Ergin ile Mutfak Bahane'nin yeni sezon yarışmacıları, mutfakta yerlerini aldılar. Gelinler eşleri ile birlikte yemek yaparak mutfakta hünerlerini gösterecek kayınvalideleri ise tadım yapıp puan verecek. Çiftler her gün bir zarf seçerek şanslarını arttırmaya çalışıyor. Sürpriz zarflardan çıkanlar kimi zaman kazandırıyor kimi zaman kaybettiriyor. Hayatın içinde her şey bu mutfakta yer alıyor. Birbirinden ilginç hayat hikayeleri yarışmaya ayrı bir tat katıyor.

