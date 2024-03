Down sendromlular için iftarda buluştular

adam Mehmet Topal ile eşi Selda Topal, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde, Down sendromlular için özel bir buluşma düzenledi. Sanat ve spor camiasının önde gelen isimleri iftarda bir araya geldi. Davete katılanlar arasında Şener Özbayraklı, Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Josef de Souza, Mert Kılıç, Aslıhan Güner Kılıç, Metin Özülkü, Yavuz Seçkin, Tuğba Melis Türk gibi isimler de vardı. İftarın ardından gitarıyla sürpriz yapan Metin Özülkü'nün şarkılarına, Down Sendromlu gençlerden oluşan büyük bir vokal grubu eşlik etti.