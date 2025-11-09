Doyum noktam ailem ve yuvamdır, mesleğim değil!

Didar isimli bey hanımını canlandırıyorum. Kılıç ve at binme dersleri aldım. Ham vücut, kılıç eğitimine alışkın değil. Bir süre sonra kılıcı savurmaktan etkisiz kaldı kolum. Genç eğitimci arkadaşlara, 'Ben bey hanımıyım, o kadar savaşmam' diyordum, belki iltimas geçerler diye, bey hanımlığını kullanmaya çalıştım doğrusu. Atın üzerinde kılıç sallama ihtimaline karşı çalışmalarımızı sürdürdük. Dörtnalada başım döndü açıkçası. Çok adrenalin seven biri değilim. Binicilik kulübüne üye olmuştum kızım küçükken. At biniyordum ama mukayese kabul etmez buradakiyle.Kuruluş Orhan izleyicinin aşina olduğu bir ailenin devamı. Heyecan dorukta. Önceki yıllarda çok iddialı kadrolar kurulmuş ama bu sene de çok güzel bir kadromuz var. Her daim hazır olman gereken bir iş, büyülü bir ortam. Keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Dönem işinde çalışmayı çok istiyordum, gönlüme göre oldu. Konforuma da düşkünüm. Kışlar zor gibi görünebilir ama benim için öyle değil. Topuklu ayakkabı yok, saç derdi yok, istediğim yün içlikleri giyebiliyorum.Sanat grubunun büyük emeklerle profesyonel şekilde ortaya çıkardığı bir iş var.Bozdağ ile Binbir Gece Masalları'nı çekmiştik dijitale. O yüzden platoya gitmiştim daha önce. Riva'nın emektar keçisine kadar tanıştım.Basit bir örnekten gideyim. Düz saçlı kıvırcık ister, kıvırcık olan düz ister. İnsan neyin eksikliğini hissediyorsa, neyin doyumsuzluğunu yaşıyorsa onun üzerine gidiyor bence. Güzel bir çekirdek ailede büyüdüm ama hep kalabalık aile istemiştim, kalabalık sofralar istemiştim. İlk Kenter Tiyatrosu'nda Yıldız hanımın sahne dersinin finali olan oyunda çok ağladım. Selamı verdik herkes gitti. Bomboş kaldı, nasıl yani bu kadar mı dedim. O benim için yeterli tatmin değildi. Beslendiğim yerim mesleğim değil, doyum noktam yuvam ailem, evim. En güvende hissettiğim yer ailem. Ben bunu istiyordum. Bu yönde emek verdim.Sosyal mecrayı çok kullanamıyorum. Ömrümden çalıyor. İki sayfa kitap okumayı tercih ediyorum. Her şey yetenek değil, şans ve nasip de var. Ya benim eşim de oyuncu olsaydı diye düşünmek korkulu rüya... Eşim pilot. Bir süre onunla her yere gittim. Çok keyifli. Uzun uçuşlara gidiyorum. Bir türbülansa yakalandığımızda ikimiz de aynı uçağa binmesek mi çocuklar var diye düşündüm.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz halen izleniyor. 6.5 sene gerçekten aile gibiydik. Ben kendimi o kadar kaptırdım ki, vefat edenler beni çok sarstı. Tarık abi, Sabina... Allah gani gani rahmet eylesin. Onun dışında doğumlar çok oldu. Çok düğünler gördük. Zaman zaman yeniden görüşüyoruz. Herkesin hayat koşuşturması var.Hatice karakteri o diziden çok biliniyor. Hatice diye sesleniyorlar çoğunlukla. Kendi çocuklarım benim mesleğimi yapsın istemem.İllet diye bir şarkı çıkardım, 15 günde 600 binden fazla dinleyiciye ulaşmış. Ama beklentimin altında kaldı. Şu dönem gerçekten üreten çok fazla kişi var, türler değişti dinleyici dağıldı. O yüzden bu dönemde kitleye sahip çıkmak dinleyici elde tutmak çok zor. Söz müzik Canbay'a ait. 4-5 sene önce yazdığı şarkıydı. Aşk denen illeti anlatıyoruz şarkıda. Aşk bir noktada herkese illet hissi veriyor. Şu anda aşk benim için değil ama illet olduğu zamanlar da olmuştur.Canbay ile çok güzel giden bir ilişkimiz var. Birlikte çalışırken didiştiğimiz oluyor. Hatta bir keresinde stüdyoda aramızda anlaşmazlık oldu 2 gün konuşmadık ama sonra dayanamadık hemen barıştık.Şarkı söylemek çocukluktan beri hayalimdi.Amerika'da okudum, voleybol bursuyla. Giderlerimi karşılamak için garsonluk yapıyordum küçük bir Türk restoranında. Orada bazen canlı müzik geceleri oluyordu, keşke garsonluk yapmasam da orada şarkı söylesem diye içimden geçiyordu. Bu zamana kısmetmiş.İstanbul üniversitesi Mühendislik Fakültesini kazandım. 6 aylığına dil için İngiltere'ye gittim. İlk yurtdışı deneyimime âşık oldum. Oradaki hayatı çok sevdim. Yurtdışında okumak istedim. Sonra Amerika'da Uzay Uçak Mühendisliği okudum. O zamanki hayallerim uzay araçlarıydı ama müziğe olan tutkum beni buraya doğru çevirdi.Bir de Survivor deneyim oldu. Finale kalan 4 kişiden biriydim. 2 bin oyla kaybettim. Amerika'da okurken pandemi patladı. Uluslararası öğrenciler ülkesine döndü. Uzaktan eğitime geçtik. Meraktan başvurdum. 10 elemeyi geçtim. Uçak mühendisliği okuduğum için dikkat çekti sanırım. 6 ay kaldım, psikolojimi çok etkiledi. Yarışma sırasında kendi kendime İbrahim Erkal'ın Sevme şarkısını mırıldanmıştım. Polat Yağcı izlemiş o bölümü. Yarışma sonrası böyle bir teklif sundular bana. Onun üzerine müzik kariyerim başladı. Yarışmaya katılmasam belki böyle bir teklif gelmeyecekti.Kardeşim Cansu'ya yanlış müdahaleden bulundular. Kaybettik dediler sonra kalbi tekrar çalıştı. 90 dakika oksijensiz kaldığı için görme konuşma hareket yetisini kaybetti. Bu süreçte babam bizi yalnız bıraktı, maddi ve manevi olarak hiç destek çıkmadı bize. O yüzden annemin soyadını kullanıyorum.