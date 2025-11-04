DT yeni sahnelerini Hatay ve Kars’ta açacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatrolarındaki (DT) yeniliklere ve açılacak yeni sahnelere ilişkin açıklamada bulundu. DT'nin yerleşik sahneler ve turnelerle Türkiye'nin her yerine giden en faal sanatsal kurum olduğunu ve bu sezon sahne sayısının 59'dan 64'e çıktığını belirten Karadağlı, şöyle konuştu: "Önümüzdeki sene 70'e çıkarmayı hedefliyoruz. Buradan çok güzel bir haber de vereyim, çok yakın zamanda Hatay DT'yi kuruyoruz. Arkasından da Kars DT'yi kuracağız. Yeni sahneler kazandırmaya özen gösteriyoruz. DT daha önce hiç 2 milyon seyirciye ulaşmamıştı. Biz çok doğru bir program ve doğru bir repertuvarla geçen sene 2 milyonu geçtik. Bu sene de aynı şekilde kendi rekorumuzu kırdık. Son derece sevinçliyiz."