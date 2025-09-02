Dubai çöllerinde dev çekim

MODA dünyasının tanınmış ismi Pınar Kerimoğlu, sürpriz bir kararla yaşam rotasını Dubai'ye çevirdi. Ailesiyle birlikte İstanbul'dan Dubai'ye taşınan ünlü modacı, sosyal medyadaki kanalı için Dubai çöllerinde dev prodüksiyonlu çekimler yapacak. Çekimlerde sadece modaya değil, güzellik, lifestyle ve sosyal yaşam konularına da yer verilecek. Ayrıca Kerimoğlu'nun bu projeye Türkiye'den ünlü isimleri de davet edeceği ve ilerleyen bölümlerde birçok tanıdık yüzün Dubai'de kamera karşısına geçeceği öğrenildi. Her ne kadar yaşamını Dubai'ye taşımış olsa da, İstanbul'daki evini ve iş düzenini koruyan Kerimoğlu, sık sık Türkiye'ye gidip gelmeyi sürdürecek.