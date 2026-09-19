Düdüklü tencereyi Çorumlular mı buldu?

Son günlerde Çorum
şehri çok popüler. Bu durumun en büyük nedeni, tarihinde ilk kez Süper Lig
'de boy gösteren Çorumspor… Genelde şehrin ismi anıldığında ilk akla gelen şey meşhur leblebisi oluyor. Ancak şehri sadece leblebiyle anmak bu kadim yerleşke için büyük haksızlık. Hititlerden günümüze uzanan hatta yıllarca başkentlik yapmış şehri, geçen hafta sonu daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Çorum mutfağı, Bodrum'da düzenlenen "Çorum Lezzet Festivali" ile Ege kıyılarına taşındı. Kentin binlerce yıllık gastronomi mirası uzun uzun anlatıldı. Programa; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın yanı sıra Gençlik ve Spor eski Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Muğla
Valisi Dr. İdris Akbıyık da katıldı. Çorum Belediyesi ile Hapimag Sea Garden iş birliğiyle gerçekleştirilen festivalde kentin coğrafi işaretli ürünleri, davetlilerin beğenisine sunuldu. Buluşma sırasında dünyanın ilk düdüklü tenceresinin Çorum'da yapıldığını öğrendik. Resmi kayıtlarda düdüklü tencerenin mucidi, 1681'de basınçlı pişirmeyi bulan Fransız fizikçi Denis Papin olarak geçiyor. Ancak Çorum'da anlattılan başka bir hikâye var. 500 yıldır düğün sofralarının başyemeği olan İskilip dolmasının pişirildiği dev bakır kazanlar, kapakları ve buhar basıncını dengeleyen küçük delikleriyle yöresel kaynaklara göre 'dünyanın ilk düdüklü tenceresi' olarak kayıtlara geçmiş. Yani Çorumlular dünyanın ilk basınçlı pişirme fikrinin kendilerine ait olduğunu söylüyor.
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Mete Efendioğlu - Editör