Düğün yapmak çok pahalı!

Hande Ünsal, Buharkent Taze İncir Festivali'nin açılış gününde sahne aldı. Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Ünsal, festivalde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "İncir hepimizin çok sevdiği bir meyve. Üretimi sabır ister. Ben bu sabrı şarkıcılığa benzetiyorum. Emek isteyen bir iş" dedi. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Serkan Balkan ile evlilik iddialarına açıklık getiren şarkıcı, "Böyle bir planımız yok, konuşmadık henüz. Zaten düğün yapmak da çok pahalı arkadaşlar" diyerek güldü.