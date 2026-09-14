Düğüne vazoyla gitti

Sosyetik ünlüler, konuşulmak ve farklı olmak için her yolu deniyor! Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Dila Tarkan, önceki gün katıldığı düğünde yine ilginç aksesuvarlarıyla dikkat çekti. Sarı kostümünü, yapay çiçeklerle yapılan vazo şeklindeki çantayla kombinleyen Tarkan, gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Dila Tarkan, bu çantaya 30 bin lira ödedi.

145 BİN LİRA VERDİ

Arkadaş çevresinde çılgın kıyafetleriyle bilinen Dila Tarkan, geçtiğimiz dönemlerde yine oldukça ilginç tasarımlarla davetlere katılmıştı. 145 bin liraya makarna şeklinde bir çanta alan Tarkan, kuş şeklindeki çantasına ise 29 bin lira vermişti. Sosyetik isim, daha önce yaptığı bebek partisinde ise kafasına meyve motiflerinden oluşan bir şapka tasarlatmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör