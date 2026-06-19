Dünya modasının kalbinde büyük başarı

İtalya'nın lüks zincir mağazalarından La Rinascente'nin vitrinleri, Damat Tween'in 'İlk Kod-Göbeklitepe'den Floransa'ya' konseptli özel koleksiyonuna ev sahipliği yapmaya başladı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu şunları söyledi: "Bir Türk markası ilk kez modanın kalbinde bu denli büyük bir gövde gösterisi yapıyor. İtalyanlar bu vitrinleri kolay kolay teslim etmez. İtalya'da lüksün zirvesi olan mağazalar zincirinin vitrinlerini tek başına domine ederek çıtayı bambaşka bir noktaya taşıdık."