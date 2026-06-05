Türkiye Milli Futbol Takımları resmi moda sponsoru olan Orka Holding markası Damat Tween, ABD'deki Dünya Kupası yolculuğuna başlayan ay-yıldızlı ekibimize Milli Hatıra koleksiyonu ile hem şıklık katıyor hem de Türk futbolunun bu tarihi dönemine tanıklık edecek bir tasarım mirası sunuyor. "Dünya Takım Görsün" mottosuyla Türkiye'nin ortak heyecanını ve milli ruhunu geleceğe taşıyan adeta arşiv niteliğindeki Damat Tween 'Milli Hatıra' koleksiyonu, futbol takımımızın sahaya ve dünyaya taşıdığı gururu, zamansız ve evrensel bir stil anlayışıyla taçlandırıyor.