‘Dünyamı güzelleştiren bir kadınla evliyim’

Ünlü şovmen ve oyuncu Cem Özer, eşi Pınar Duru ile kızı Cemre Özer'in eşinin işletmeciliğini yaptığı mekan çıkışı görüntülendi. Özer, yeni projeleri hakkında bilgiler verdi: "Damadımın mekanında eski Yeşil ruhunu yaşatacağımız bir projemiz olacak. Samimi bir ortamda dostlarla bir araya geleceğiz, müzikli stand up tarzı bir şov. Damadımın mekanı diyorum ama tabii oğlum o benim, ben de babasıyım. O rica etti, böyle bir proje yapalım mı diye. Kızımı emanet etmişim, kendimi mi emanet etmeyeyim." Hayatının çok güzel gittiğini belirten Özer, "Evlilik şahane. Mutluluğu buldum, 15. yıla doğru gidiyoruz çok şükür. Pırıl pırıl bir insanla birlikteyim. Yüzüm hep gülüyor, hayatıma neşe katan biri var. Önemli olan dünyanın en güzel kadını ile olmak değil, senin dünyanı en güzel yapan kadınla birlikte olmak" dedi. Bu güzel sözler karşısında eşi duygulandı.