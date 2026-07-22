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Giriş Tarihi: 22.07.2026

Duygu yüklü yüzleşme izleyiciyi ekrana kilitledi

Duygu yüklü yüzleşme izleyiciyi ekrana kilitledi
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ATV dizisi 'Altı Üstü İstanbul', önceki akşam yeni bölümüyle izleyici ile buluştu. Dizi 6. bölümü ile Tüm Kişiler'de yüzde 6,30 izlenme oranı ve yüzde 27,98 izlenme payı, AB'de yüzde 4,21 izlenme oranı ve yüzde 22,21 izlenme payı ile 20+ABC1'de yüzde 6,02 izlenme oranı ve yüzde 26,41 izlenme payı alarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti. Dizinin yayınlanan son bölümünde olaylar şöyle gelişti: Melek'in bıçaklanması mahalleyi sarsarken, hastanede verilen yaşam mücadelesi herkesi derinden etkiledi. Hasan'la Emir arasında yılların birikimi büyük bir yüzleşmeye dönüştü. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ATV #ALTI ÜSTÜ İSTANBUL

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Duygu yüklü yüzleşme izleyiciyi ekrana kilitledi
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