Edis 10 bin seyirciyi mest etti

Şarkılarıyla büyük beğeni toplayan, genç kuşağın önemli isimlerinden Edis, önceki akşam Kemerburgaz'da sahneye çıktı. Sahne kostümü, dansçıları ve sahne şovlarıyla konser alanını dolduran hayranlarını büyüleyen Edis'i yaklaşık 10 bin kişi izledi. Konserine 'Benim Ol' şarkısıyla başlayan Edis, 'Arıyorum', 'Martılar', 'Çok Çok', 'Dudak' gibi hit şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Zaman zaman seyircisiyle sohbet eden şarkıcı, sıcak havaya rağmen kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür etti.