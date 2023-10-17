Efsane filmin oyuncusu kansere yakalandığını duyurdu: Artık kemoterapiler de fayda etmiyor…

Australian Story'de verdiği röportajda, kemoterapini işe yaramadığını ve artık deneysel bir ilaç kullandığını, bu şekilde kan kanseri olan anjiyoimmünoblastik T hücreli lenfomayla mücadele etmeye çalıştığını anlattı.

12 aydır iyileşme sürecinde lan Neill, bu durumun "sonsuza kadar" sürmeyeceğini bildiğini söyledi. Doktorların, ilacın etkisini bir gün kaybedeceğini söylediğini ve buna "hazırlıklı" olduğunu belirtti.

Hiçbir şekilde ölmekten korkmadığını anlatan ünlü yıldız, bunun kendisini endişelendirmediğini, fakat hala yapmak istediği şeylerin olduğunu söyleyerek sinirlendiğini anlattı. "Sinir bozucu bir durum ama korkmuyorum" açıklamasıyla dünya basında da ilgi çekti. Neill ayrıca kemoterapi gördüğü döneme ait fotoğraflar da paylaştı; aktörün siyah saçları ve sakalı olmadan tanınması zor.

Kanser olduğunu geçen yıl öğrendiğini söyleyen Neill, oğluyla birlikte oturup ağladığını anlattı. Fakat hayatı için mücadele ettiğini de sözlerine ekledi. Üç ya da dört ay boyunca gördüğü kemoterapiler esnasında, oğlunun kendisini gördüğünde büyük bir dehşet yaşadığını da anlattı. 'Şok oldum, yıkıldım ve ona zar zor sarılabildim. Sadece deri ve kemikten ibaretti" açıklamasını yaptı oğlu Tim.

Sağlığının iyiye gittiği düşünüldüğü sırada kanserin yeniden nüksettiğini öğrendiklerinde, Neill, deneysel bir kanser ilacı kullanmaya başladı. Fakat eninde sonunda bu ilacın da etkisini yitiriceğini bildiğini söyleyen Neill, "kontrol edemediği şeylerle artık ilgilenmek istemediğini" de sözlerine ekledi.

Neill, BBC'ye verdiği röportajda ise dikkatini dağıtmak ve kendisine bir amaç verebilmesi için yazmaya başladığını anlattı. Kitap, Yeni Zelandalı aktörün beyazperdedeki 50 yıllık kariyerinin yanı sıra ani hastalığını da anlatıyor.

Neill, kitapla ilgili olarak "Bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm ve "Yazmaya başlayayım mı?" diye düşündüm. Bir kitap yazmayı düşünmüyordum, sadece birkaç hikaye yazabileceğimi düşündüm. Ve bunu giderek daha ilgi çekici buldum.Bir yıl sonra, kitabı yazmakla kalmadım, aynı zamanda rekor bir sürede bitirdim' açıklamasında bulundu.

Ölmekten korkmadığını anlatan oyuncu, bunun yine de kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Bir on yıl ya da yirmi yıla ihtiyacı olduğunu anlattı. Sebebini ise; "Zeytin ağaçlarımız ve selvilerimiz var ve bunların hepsinin olgunlaştığını görmek için etrafta olmak istiyorum. Ve benim sevimli küçük torunlarım var. Onların büyüdüğünü görmek istiyorum" sözleriyle açıkladı.