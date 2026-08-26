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Giriş Tarihi: 26.08.2026

Efsane müzikal İstanbul'a geliyor

Efsane müzikal İstanbul’a geliyor
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DÜNYA sahnelerini büyüleyen, Avrupa'da 300 kez ayakta alkışlanan müzikal 'The Bodyguard'; 11-20 Eylül'de İstanbul'da gösterilecek. Whitney Houston ve Kevin Costner'ın başrollerini paylaştığı 1992 yapımı Oscar adayı 'The Bodyguard' filminden uyarlanan ve Whitney Houston'ın efsanevi hitleri eşliğinde hayat bulan 'The Bodyguard'; aşk, tutku, şöhret ve tehlikeyi bir sahne şöleninde buluşturuyor. Gösteride 'Queen of the Night', 'One Moment in Time', 'I Have Nothing', 'I Wanna Dance With Somebody' ve 'I Will Always Love You' başta olmak üzere unutulmaz şarkılar, sahneye taşınacak.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Efsane müzikal İstanbul'a geliyor
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