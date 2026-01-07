Efsaneler ve yeni hikayeler izleyiciyle buluşuyor

FİLM ve dizi tutkunları yeni yıla Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu ile giriyor. Tivibu, aksiyondan komediye uzanan farklı türde birbirinden özel yapımı izleyicilerle buluşturmaya bu yılda da devam ediyor. Geniş içerik yelpazesine sahip platform ocak ayında seçkisini genişletiyor.

GENİŞ ARŞİV

Tivibu yılın ilk ayında, 'The Walking Dead', 'Dexter: New Blood' isimli unutulmaz diziler 'The Rookie'nin en yeni sezonu, 'Güller' ve 'Dedektif Knight' gibi en yeni filmleri ve daha fazlasını izleyicilerin beğenisine sunuyor. Ocak ayında Tivibu'ya eklenen diğer filmler ise 'Hazine', 'Bursa Bülbülü', 'Yuvadan Uzakta', 'I'm Still Here' oluyor. Platformun geniş arşivinde yer alan bu yapımlar ve çok daha fazlası yeni yılda da izleyicileri ekran başına kilitleyecek.