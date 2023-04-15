Eğlence gecesi

Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal, yakın dostları Burçin Terzioğlu ve Umut Duygu, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekandaydı. Gece yarısına kadar birlikte vakit geçirip eğlenen arkadaş grubu evlerine giderken de İmirzalıoğlu Ailesi'nin arabasına bindi. Rumeli Hisarı'na giden arkadaş grubunu, Terzioğlu'nun aracı arkadan takip etti. Evin önünde görüntü almak isteyen gazetecilerin üzerine arabayı süren Terzioğlu'nun şoförü, "Burası evin önü, çekemezsiniz" diyerek gazetecilere bağırdı. Sesini yükselten şoför, daha sonra gazeteciler çekemesin ve görüntü alamasın diye muhabirlerin yolunu kapatarak onları duvar ile arabanın arasına sıkıştırdı.