Eğlence ve müzik ve bir arada

Müzik, spor ve şehir yaşamı Haliç'te bir araya geliyor. DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup 2026 kapsamında 11- 13 Eylül'de eğlenceli bir etkinlik düzenleniyor. 11 Eylül Cuma günü ücretsiz warm-up programıyla başlayacak organizasyonda, 12–13 Eylül'de tek biletle iki gün boyunca kürek yarışlarının yanı sıra konserler de izlenebilecek. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel
, 'Hatırladıkça' adlı projesiyle sahnede olacak. Etkinliğin son gününde ise Pink Martini All Stars konserleriyle konuklara eğlenceli bir akşam yaşatılacak.
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Mete Efendioğlu - Editör