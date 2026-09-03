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Giriş Tarihi: 3.09.2026

Eğlence ve müzik ve bir arada

Eğlence ve müzik ve bir arada
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Müzik, spor ve şehir yaşamı Haliç'te bir araya geliyor. DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup 2026 kapsamında 11- 13 Eylül'de eğlenceli bir etkinlik düzenleniyor. 11 Eylül Cuma günü ücretsiz warm-up programıyla başlayacak organizasyonda, 12–13 Eylül'de tek biletle iki gün boyunca kürek yarışlarının yanı sıra konserler de izlenebilecek. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 'Hatırladıkça' adlı projesiyle sahnede olacak. Etkinliğin son gününde ise Pink Martini All Stars konserleriyle konuklara eğlenceli bir akşam yaşatılacak.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BERGÜZAR KOREL

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Eğlence ve müzik ve bir arada
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