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Giriş Tarihi: 31.08.2026

Özcan Deniz erkek hayranlarına takıldı: 'Eğlenmek sağlığa yatırımdır'

Özcan Deniz erkek hayranlarına takıldı: ’Eğlenmek sağlığa yatırımdır’
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Usta sanatçı Özcan Deniz, Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Deniz, salondaki erkek konuklara esprili bir dille seslendi. Erkeklerin kendilerini sıkmamaları gerektiğini belirten ünlü sanatçı, "Gevşeyin, salın kendinizi. Gecenin sonunda bugün çok efendiydin diye kimse sizi ödüllendirmeyecek. Eğlenmek bir tedavi biçimidir, bu geceyi bir sağlık yatırımı gibi düşünün ve tadını çıkartın" dedi. Sanatçının bu sözleri salondan büyük alkış topladı. Yoğun kalabalığa ve kadın dinleyicilerin çoğunlukta olmasına da değinen Deniz, şöyle konuştu: "Dünyada erkek nüfusu, kadın nüfusunun altında, bizim konserlere gelenler bunu net görür zaten. Ama bu çok güzel ve şahane bir denge. Sadece erkeklerin olduğu bir ortamda erkekler de keyif almaz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ÖZCAN DENİZ #KIBRIS

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Özcan Deniz erkek hayranlarına takıldı: 'Eğlenmek sağlığa yatırımdır'
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