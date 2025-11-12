Elidor Harper’s Bazaar Women Of The Year 2025 Ödülleri sahiplerini buldu! İşte o isimler

Türkiye'de moda tutkunlarıyla 1993 yılından bu yana buluşan Harper's Bazaar, ilham vermeye devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinde her yıl gerçekleştirilen Harper's Bazaar Women of the Year 2025'in Türkiye ayağı, 3 Kasım Pazartesi akşamı Elidor ana sponsorluğunda ve The Peninsula Istanbul ev sahipliğinde düzenlendi.

Bu yıl Elidor Harper's Bazaar Türkiye Women of the Year 2025 gecesi, pembe halıda konuklarını karşıladı. Pink Carpet sunuculuğunu ünlü oyuncu Tuba Ünsal üstlenirken, ünlü isimlerin ışıltılı görünümleri ve samimi röportajları geceye enerjik ve sıcak bir atmosfer kattı.

Elidor ana sponsorluğunda ve The Peninsula Istanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen Harper's Bazaar Türkiye Women of the Year 2025 gecesi, büyüleyici Boğaz manzarası eşliğinde düzenlenen kokteyl ile başladı; ödül töreni ve akşam yemeğiyle devam etti.

Sunuculuğunu Jülide Ateş'in üstlendiği gece, başarılı oyuncu ve Elidor marka elçisi Hafsanur Sancaktutan'ın 2025 ödül töreni tanıtım filminin ardından sahneye çıkmasıyla başladı. Sancaktutan, Elidor'un geceye katılan konuklar adına Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) yaptığı bağışı duyurarak, markanın genç kadınların güçlenmesi yönündeki uzun soluklu çalışmalarına dikkat çekti.

Elidor'un bugüne kadar binlerce genç kadının eğitim yolculuğuna katkı sağladığını belirten Sancaktutan, bu anlamlı desteğin Elidor Harper's Bazaar Women of the Year 2025 gecesine de özel bir değer kattığını ifade ederek şunları söyledi: "Kadınların gücünü, ilhamını ve dünyaya kattığı etkiyi onurlandıran bu özel gecede bir arada olmak gerçekten çok anlamlı. Gecenin ana sponsoru olan ve benim de marka elçisi olduğum Elidor, genç kadınların güçlenmesi için yürüttüğü çalışmalara bu gece vesileyle de bir anlam daha katıyor. Türkiye Toplum Gönüllüleri Vakfı ile hayata geçirdiği projelerle bugüne kadar binlerce genç kadının hayatına dokunan Elidor, eğitim bursu iş birliklerini Harper's Bazaar Women of The Year töreninde de sürdürüyor. Bu özel gecede de genç kadınların kendi yollarında umutlu ve güçlü adımlar atmalarına destek olmak harika bir duygu. Kim bilir, belki ileride bu sahnelerde, o genç kadınları da hep birlikte alkışlarız."

Harper's Bazaar Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen, Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş ve The Peninsula Istanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook'un, kadınların yaratıcılığını, liderliğini ve dönüştürücü gücünü vurguladıkları açılış konuşmalarıyla başladı.

Ana sponsor Elidor, uzun yıllardır genç kadınların potansiyellerini ortaya çıkarmaya yönelik projeleriyle tanınan bir marka olarak bu yıl da gecenin enerjisini ve ruhunu yansıtan bir iş birliğine imza attı. Gecede, Elidor'un Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle genç kadınların eğitimle ve fırsat eşitliğiyle güçlenmesine dikkat çekti.

Bu kapsamda, Unilever Türkiye ve Orta Asya Güzellik & Sağlık Pazarlama Başkanı Natali Kasap, gecede yaptığı konuşmada Elidor'un kadınların güçlenmesi misyonunu şu sözlerle anlattı: "Harper's Bazaar Women of the Year gibi kadınların gücünü ve etkisini onurlandıran bir gecenin parçası olmak bizim için çok anlamlı. Çünkü biz, sadece güzelliği değil; kadınların yarattığı etkiyi, paylaştıkları ilhamı ve topluma kattıkları değerin önemine inanıyoruz. Türkiye'nin en sevilen şampuan markası olarak diyoruz ki; sahne her zaman kadınların! Elidor olarak misyonumuz, tüm dünyada genç kadınların güçlenmesi. Bu anlamda sivil toplum kuruluşları ve iş birlikleriyle etkimizi büyütmek için çalışıyoruz. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile birlikte yürüttüğümüz projelerle bugüne kadar pek çok genç kadının hayatına dokunmuş olmaktan gurur duyuyoruz: Kendi Yolumuzda Kişisel Gelişim Programı ile 2 milyondan fazla genç kadına ücretsiz rehberlik video içerikleri ve 60 binden fazla kadına indirimli online eğitim fırsatları sunduk. Elidor x TOG Genç Kadın Destek Merkezleri projemizle deprem bölgesindeki 25 bin genç kadının duygusal ve sosyal yönden güçlenmesine katkıda bulunduk. 300 genç kadına hayatları boyunca sürecek eğitim bursu sağladık. Bu özel gece vesilesiyle, bu desteği bir adım daha ileri taşıyoruz. Umuyoruz ki hep birlikte, TOG'un genç kadınlara sunduğu bu değerli desteği daha da büyütebiliriz."

Kadınların yaratıcılığını, azmini ve ilham veren başarılarını kutlayan Elidor Harper's Bazaar Women of the Year 2025, güçlü kadın hikâyelerinin buluştuğu bu özel gecede unutulmaz anlara sahne oldu. Türkiye'de üçüncü kez düzenlenen ödül töreni, dünyadan ve Türkiye'den önemli konukları ağırladı. Moda, cemiyet, iş, spor, kültür ve sanat camiasından ünlü isimlerin bir araya geldiği geceye, dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio da katıldı. Ödüller, iş dünyasından sanata, spordan bilime kadar kendi alanlarında fark yaratan isimlere takdim edildi.

"Yılın iş insanı" ipek ılıcak kayaalp

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olan İpek Ilıcak Kayaalp, liderliği ve vizyonuyla iş dünyasında fark yarattı. Ödülünü, iş insanı Leyla Alaton'dan aldı.

"Yılın Sporcusu" Buse Naz Çakıroğlu

Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu; Olimpiyat finalisti milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, spordaki kararlılığı ve ilham veren başarısıyla ödülünü oyuncu Özge Özacar'ın elinden aldı.

"Yılın Erkeği" Ozan Akbaba

Başarılı performanslarıyla dikkat çeken oyuncu Ozan Akbaba, ödülünü yapımcı Lale Eren'den aldı.

"Yılın Oyuncusu" Serenay Sarıkaya

Güçlü duruşu, ilham veren kariyeri ve özgün tarzıyla dikkat çeken oyuncu Serenay Sarıkaya, ödülünü senarist Ece Yörenç'ten aldı.

"Yılın Moda Tasarımcısı" Zeynep Arçay

Modern çizgileri ve özgün tasarım diliyle moda dünyasında güçlü bir yer edinen ünlü tasarımcı Zeynep Arçay, ödülünü başarılı moda tasarımcısı Nedret Taciroğlu'ndan aldı.

"Yılın Bilim İnsanı" Prof. Dr. Burcu Özsoy

Bilim dünyasında Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden başarılı bilim insanı Burcu Özsoy, ödülünü Serbest Dalış rekortmeni Milli Sporcumuz Şahika Ercümen'den aldı.

"Yılın Global İkonu" Alessandra Ambrosio

Dünya çapında moda endüstrisinin sembol isimlerinden biri olan Alessandra Ambrosio, ödülünü oyuncu Harper's Bazaar Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen'in elinden aldı.

"Yılın Mücevher Tasarımcısı" Dilhan Hanif

Kendine özgü estetik anlayışıyla dikkat çeken tasarımcı Dilhan Hanif, ödülünü oyuncu Tuba Ünsal'ın elinden aldı.

"Yılın Yükselen Yıldızı" Çağla Şimşek

Genç yaşına rağmen güçlü oyunculuğuyla dikkat çeken Çağla Şimşek, ödülünü Esra Erol'dan aldı.

"Woman Empowerment Award" Gupse Özay

Sinema ve televizyon dünyasında kadın karakterleri cesur, güçlü ve mizahi bir dille ele alan Gupse Özay, ödülünü Unilever Türkiye ve Orta Asya Güzellik&Sağlık Pazarlama Başkanı Natali Kasap'tan aldı.

"Lifetime Icon" Nilüfer

Türk müzik tarihinin efsanevi ismi Nilüfer, kariyerindeki başarıları ve ilham veren duruşuyla "Lifetime Icon" ödülünü Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Medya Grup Başkanı Yasemin Gebeş'in elinden aldı.