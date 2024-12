"Hello", "Someone Like You", "Skyfall" ve "When We Were Young" gibi şarkılarla tanınan İngiliz sanatçı Adele, sahnelere veda etti. İddialara göre şarkıcı, Hollywood'dan da taşınmayı düşünüyor. Daily Mail'in haberine göre, şarkıcı memleketi İngiltere'de daha fazla zaman geçirmeyi hedeflediği için Londra'ya yerleşecek.