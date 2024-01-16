En iyi diziler belli oldu

Amerikan televizyon yapımlarının ödüllendirildiği 75. Emmy Awards sahiplerini buldu. Hollywood grevleri sebebiyle ertelenen ödül töreni Los Angeles Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Anthony Anderson'ın ev sahipliğindeki ödül töreninde En İyi Drama Dizisi; 'Succession', En İyi Komedi Dizisi;'The Bear', En İyi Mini Dizi ise 'Beef' seçildi. En İyi Aktör Ödülü'nü 'Succession'daki performansıyla Kieran Culkin alırken, En İyi Aktrist ödülüne aynı dizideki oyunculuğuyla Sarah Snook layık görüldü. Jeremy Allen White, Quinta Brunson, Steven Yeun, Ali Wong, Matthew Macfadyen, Jennifer Coolidge de ödül alanlar arasındaydı.