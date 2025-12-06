Engelliler için anlamlı gece

BEŞİKTAŞ JK Bedensel Engelliler Spor Şubesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Tarhan Han'da düzenlenen özel bir davetle Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için çıkarılan White Engelsiz Kart'ı tanıttı. Elçin Kılıç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, sanat ile spor dünyası aynı çatı altında buluştu. Günün anlam ve önemine dair emektar bir engelli sandalyesi, sanatçı ve Psikiyatr Rahşan Düren tarafından yorumlanarak yeniden oluşturulup sanat eseri haline getirilerek sergilenmeye başladı.