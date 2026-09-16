Erkan Can ’Altı Üstü İstanbul’ kadrosunda

atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un kadrosuna usta oyuncu Erkan Can dahil oldu. Canlandıracağı 'Hikmet' karakteriyle hikâyeye yeni bir soluk getirecek olan Erkan Can, projeye katılma süreci ve set atmosferiyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Can, projeye dahil olma sürecini şu sözlerle anlattı: "Diziyi daha önce de takip ediyordum. Teklif geldiğinde senaryoyu okudum ve çok beğendim. Bu projede yer almanın benim için güzel bir deneyim olacağını düşünerek teklifi kabul ettim." Setteki atmosferden de söz eden oyuncu, özellikle gençlerle çalışmaktan duyduğu memnuniyeti şu ifadelerle dile getirdi: "Gençlerle çalışmayı, onların enerjisini ve aramızdaki enerji alışverişini çok seviyorum."





MELEK GERÇEĞİ ÖĞRENDİ!

'Altı Üstü İstanbul'un 14'üncü bölümünde; Melek'in ciğerini vermesiyle Naz kurtuldu. İki kardeş Hikmet'in evinde kalmaya başlarken Sezen'in planı, yıllardır saklanan gerçeği adım adım ortaya çıkardı. Melek, Naz'ın öz annesinin Fahriye olduğunu ve Soner'in de kendi babası olduğunu öğrendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör