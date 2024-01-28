‘Erkekler yaşlandıkça karizmatik oluyor’

Şarkıcı Bengü, geçtiğimiz akşam Girne'de sahne aldı. Altın renkli elbisesi ve makyajı ile çok şık görünen Bengü, "Uzun zamandır altın rengi giymiyordum. Bu akşam güzel bir stil yaptık kendimize. Her konser için ayrı hazırlanıyorum. 15 yaşından beri spor yapıyorum, hiç ihmal etmedim. Hamileyken bile spor yaptım. Kendimi ve kaslarımı geleceğe hazırladım" dedi. Son dönemde erkek şarkıcıların yüzlerine yaptıkları estetikler hakkındaki fikri sorulan Bengü, "Ben botoksu çok yapay buluyorum. Kaz ayaklarımı seviyorum. Yüzümü nemlendiriyorum, vitamin alıyorum. Çizgiler ile yaşlanmayı seviyorum. Erkeklere de botoks yakışmıyor. Erkekler bence yaşlandıkça daha karizmatik oluyor" diye konuştu.