Haberler Günaydın Haberleri ‘Erkekler yaşlandıkça karizmatik oluyor’
Giriş Tarihi: 29.1.2024

‘Erkekler yaşlandıkça karizmatik oluyor’

Şarkıcı Bengü, son günlerde erkek şarkıcıların yaptırdıkları estetik operasyonlar hakkında yorum yaptı. Erkeklere botoksu yakıştıramadığını söyleyen ünlü sanatçı “Erkekler bence yaşlandıkça karizmatik oluyor” dedi

‘Erkekler yaşlandıkça karizmatik oluyor’
Şarkıcı Bengü, geçtiğimiz akşam Girne'de sahne aldı. Altın renkli elbisesi ve makyajı ile çok şık görünen Bengü, "Uzun zamandır altın rengi giymiyordum. Bu akşam güzel bir stil yaptık kendimize. Her konser için ayrı hazırlanıyorum. 15 yaşından beri spor yapıyorum, hiç ihmal etmedim. Hamileyken bile spor yaptım. Kendimi ve kaslarımı geleceğe hazırladım" dedi. Son dönemde erkek şarkıcıların yüzlerine yaptıkları estetikler hakkındaki fikri sorulan Bengü, "Ben botoksu çok yapay buluyorum. Kaz ayaklarımı seviyorum. Yüzümü nemlendiriyorum, vitamin alıyorum. Çizgiler ile yaşlanmayı seviyorum. Erkeklere de botoks yakışmıyor. Erkekler bence yaşlandıkça daha karizmatik oluyor" diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Erkekler yaşlandıkça karizmatik oluyor’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA