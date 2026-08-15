Erva’nın hayaline ortak oldular

Oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, 7 yaşındaki Erva'nın hayalini gerçekleştirmek için anlamlı bir buluşmaya imza attı. BALL ile mücadele eden Erva'nın en büyük dileği olan mutfak seti, Make-A-Wish Türkiye'nin gerçekleştirdiği özel günde kendisine teslim edildi. Erva'nın mutluluğuna ortak olan ikili, onunla birlikte mutfağa girerek yemek yaptı. Elçin, "Erva'nın heyecanını ve mutluluğunu görmek bizim için günün en güzel tarafıydı. Birlikte mutfağa girdik, çok güldük, çok keyifli vakit geçirdik. Onun dileğine ortak olabilmek gerçekten çok kıymetliydi. Bence bugün Erva kadar biz de mutlu olduk" dedi.

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