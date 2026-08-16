Erzurum’da 9 gün boyunca festival coşkusu

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 14'üncü durağı Erzurum oldu. Bu yıl dördüncü kez festivale ev sahipliği yapan kentte, dokuz gün boyunca kültür, sanat ve gastronomi rüzgârı esecek. Önceki gün Erzurum Müzesi'nde gerçekleştirilen açılışla başlayan festival, 23 Ağustos'a kadar devam edecek. Kent genelinde 11 farklı noktada 174 etkinlik düzenlenecek. Konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar birçok etkinlik Erzurumlularla buluşacak. Festivalde kentin tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra yöresel lezzetleri de ön plana çıkacak. Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, festivalle Erzurum'un kültürel zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasını hedeflediklerini söyledi.

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