Esaretten tahta büyük mücadele

atv'nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht'ın yeni tanıtımı yayınlandı. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemlerinden birini ekrana taşımaya hazırlanan dizi, Sultan Alaeddin Keykubat'ın sekiz yıllık esaretin ardından devletin zirvesine uzanan büyük mücadelesini merkezine alıyor. Dizinin yeni tanıtımı, kısa sürede milyonlarca kez izlenirken sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Sultan Alaeddin Keykubat'ın zindandan tahta uzanan yolculuğundan dikkat çekici anların yer aldığı tanıtım, dizinin görkemli dünyasına dair yeni ipuçları verdi. Alaeddin ile Alanya Prensesi Destina'nın karşı karşıya geldiği anlar ise tanıtımın öne çıkan sahneleri arasında yer aldı. İkilinin ilk karşılaşmalarındaki dikkat çekici uyum izleyicilerden büyük beğeni topladı.

KADERİ DEĞİŞİYOR

Bir şehzade olarak dünyaya gelen Alaeddin'in kaderi, taht uğruna verilen mücadelenin ortasında değişir. Yıllarca özgürlüğünden uzak kalan Alaeddin, sekiz yıllık esaretin ardından yarım kalan hikâyesini tamamlamak için döner. Ancak onu bekleyen yalnızca bir taht değil; geçmişten gelen hesaplar, yeni ittifaklar ve birbirine karşı hamle yapan güçlü isimlerle çevrili bir saraydır. Esaretin ağır koşulları altında sabrı, iradesi ve gücü sınanan Alaeddin, özgürlüğüne kavuştuğunda yalnızca kaybettiği yılların değil, kendisinden alınmak istenen geleceğin de peşine düşer.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör