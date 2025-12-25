Esenler Film Festivali’nde en iyiler ödüllendirildi

6. Esenler Film Festivali'nin ödül töreni, sinema dünyasının önemli isimlerini Atlas 1948 Sineması'nda bir araya getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleri, Ziraat Katılım'ın ana sponsorluğunda, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde en iyiler belirlendi.

Jüri başkanlığını usta yönetmen Reis Çelik'in üstlendiği Kısa Film Yarışması'nda; birincilik ödülüne Kazım Baynal'ın 'Serezîpon' filmi layık görüldü.

Bu yıl ilk kez verilen Halit Refiğ Jüri Özel Ödülü ise Özgür Nuri Çiçek'in 'Bir Sinefilin Dramı' filmine gitti.