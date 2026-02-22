Haberler Günaydın Haberleri ‘Eşim paylaşımcı ve hümanisttir’
Giriş Tarihi: 22.02.2026

'Eşim paylaşımcı ve hümanisttir'

‘Eşim paylaşımcı ve hümanisttir’
Atv ekranlarında yayınlanan 'Kuruluş Orhan' dizisinde rol alan Barış Falay, oyuncu eşi Esra Ronabar, önceki gün bir lansmana çocukları Mavi Rüzgar ile birlikte katıldı. Rol aldığı projede otoriter bir kadını canlandıran Esra Ronabar, normal hayatta böyle olmadığını söyledi. Barış Falay da eşinin sözleri üzerine "Karım otoriterim diyorsa 'Evet', 'Otoriter değilim' diyorsa ona da 'Evet'. 22 yıl böyle geçti arkadaşlar" diye espri yaptı. Eşinin eşitlikçi bir insan olduğunu vurgulayan Falay, "Hümanisttir, insan sever. Hiyerarşiye inanmaz. Paylaşımcı ve eşitlikçidir. Ayrımcı değildir. Böyle olsaydı da ben de bu kadar âşık olmazdım" dedi.


