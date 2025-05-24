Eski aşklara gönderme

Şarkıcı Mine Ayman, bu yaza özel iddialı bir dans şarkısı çıkardı. Ayman, hem sözleri hem de yepyeni aranjesiyle çok konuşulacak yeni şarkısıyla eski aşklara büyük gönderme yaptı. Mine Ayman, söz ve bestesi Zeki Güner'e düzenlemesi ise usta aranjör Erol Temizel'e ait olan şarkısıyla bu yaz herkesi dans ettirmeyi amaçlıyor. 7 yıl önce seslendirilen ve yepyeni elektronik alt yapıyla bambaşka bir hale gelen 'Telefon Rehberi', Ayman'ın farklı yorumuyla dikkat çekti. Fatih Ertür'ün vokal koçluğunu yaptığı şarkıya, Nez de vokal yaptı.