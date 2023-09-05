Eski sevgilim evimi soydu! Şarkıcı Eva Benir’den yapımcı Ogan Şenyolcu’ya şok suçlama!

Ogan Şenyolcu ise Eva Benir'le kiralama işi yaptıkları için kamerayı kiraladığını belirterek, "Telefonu ise doğum günüm için hediye etti. Kamerayı da hediye verdi. Kamera bir film çekiminde, gelince teslim edeceğim. Ben de ona 20 bin lira vermiştim. Onu istiyorum. İade etmezse ben de şikayetçiyim." dedi.