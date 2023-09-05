Eski sevgilim evimi soydu! Şarkıcı Eva Benir’den yapımcı Ogan Şenyolcu’ya şok suçlama!

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Eva Benir, "Azazil: Düğüm, Alkarısı Cin-net, Üç Harfliler 2: Hablis gibi birçok televizyon ve sinema projesinin yapımcılığını üstlenen Ogan Şenyolcu ile davalık oldu.
Ünlü çift, bir dönem duygusal birliktelik yaşadı. Birlikteliklerini sona erdiren çift arkadaş olarak kaldı. Çifti hakim karşısına çıkaran süreç ise 2022 yılının aralık ayında İstanbul Üsküdar'da yaşandı.
ŞARKICI: EŞYAMI ÇALDI, YAPIMCI: HEDİYE ETTİ
Benir, malzemelerini istedi, Şenyolcu ise kamera ve telefonu iade etmedi. Daha sonra kamerayı kiraya verdiğini söyledi. Bunun üzerine Benir, "Bugün yarın diyerek beni oyaladı. Evimden eşyalarımı çaldı" diyerek şikayetçi oldu.
Ogan Şenyolcu ise Eva Benir'le kiralama işi yaptıkları için kamerayı kiraladığını belirterek, "Telefonu ise doğum günüm için hediye etti. Kamerayı da hediye verdi. Kamera bir film çekiminde, gelince teslim edeceğim. Ben de ona 20 bin lira vermiştim. Onu istiyorum. İade etmezse ben de şikayetçiyim." dedi.
TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ, ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Ünlü yapımcı Ogan Şenyolcu, soruşturma süresince kamerayı teslim etmeyince "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan tutuklanması talep edildi ancak yurt dışına çıkmama ve haftanın 2 günü karakola imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirleri ile serbest kaldı. Savcılık da soruşturmayı tamamladı.
10 YIL HAPSİ İSTENDİ, DURUŞMADA ZORLA GETİRME ÇIKTI
Telefonun şarkıcının evinde olması nedeniyle doğum günü hediyesi olamayacağını belirten savcılık, şüphelinin suçtan kurtulmak için böyle bir savunma yaptığını kaydetti.
Şenyolcu'nun kamera ve telefonu iade edeceğine yönelik taahhüdüne uymadığını, eşya bedeli olarak 14 bin 750 lira havale ettiğini ancak eşyanın bedeli olmadığının altını çizdi.
Şüphelinin 10 yıla kadar hapsini istedi. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'de yargılaması başlayan Şenyolcu mazeret bildirmeden duruşmaya katılmadı. Hakim, şüpheli yapımcı hakkında zorla getirme kararı çıkardı.