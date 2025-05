PARKİNSON teşhisi konulan rock müziğin efsane ismi Ozzy Osbourne, sağlık sorunlarına rağmen sanat kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Ancak bu yaz gerçekleşmesi planlanan The Back To The Beginning adlı konserin, sanatçının son performansı olabileceği konuşuluyor. The Guardian'a konuşan 76 yaşındaki Ozzy Osbourne, "Artık pek zıplayabileceğimi sanmıyorum'' ifadelerini kullandı.