Esra Erol’da bir günde iki büyük gelişme: Şüpheli anne gözaltına alındı, kayıp kadın bulundu!

Esra Erol bir günde iki ailenin derdine derman oldu. Önce reşit olmayan kızlarını mağdur eden Didem Canpolat'ı adalete teslim etti! Aynı gün 6 aydır eşini arayan Erden Bostan'ın kayıp eşi Sultan Bostan'ı buldu!

ESRA EROL, ÇOCUKLARI MAĞDURİYETTEN KURTARDI!

Anneleri tarafından mağdur edilen çocukları için gözyaşları içinde Esra Erol'dan "Kızlarımı kurtarın!" diyerek yardım isteyen Ebubekir Canpolat'ın çocukları için yardım isteği Esra Erol'da çözüme kavuştu!

ESRA EROL'DA PROGRAMI İHBAR KABUL EDİLDİ

Didem Canpolat'ın reşit olmayan kızlarını "yeğenim" diyerek başka insanlarla tanıştırdığı iddiası kan dondurdu! İstanbul Çocuk Şube Polis ekipleri Esra Erol canlı yayınına geldi ve reşit olmayan kızlarını mağdur eden Didem Canpolat gözaltına alındı!

ALTI AYLIK SESSİZLİĞİ ESRA EROL BOZDU!

Esra Erol, 7 Eylül'de kayıp Sultan Bostan ve onu kaçırdığı iddia edilen ağabeyi Cihan Sarıkoyun'un bulunması içinde harekete geçti. Esra Erol ve ekibi il il iz sürdü. Seyircisi ile her zaman iyilikte iş birliği yapan Esra Erol, Sultan Bostan ve ağabeyi Cihan Sarıkoyun'u Edirne'de buldu! 6 aydır kayıp olan Sultan Bostan, savcılık kararı ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne bağlı Balkan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri servisine yatırıldı. Esra Erol, mağdur ailelerin umudu olmaya, yardım isteyenlerin elinden tutmaya devam ederken, aynı gün içinde iki ailenin de yüzünü güldürdü.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör