Esra Erol’da tüm kişiler’de birinci

Atv'nin gönüllere taht kuran programı 'Esra Erol'da Kantar Medya'dan alınan verilere göre önceki gün yüzde 5,80 izlenme oranı ve yüzde 24,57 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisindeki ilk sıraya yerleşti. AB Kategorisinde ise 'Aldatmak' dizisi yüzde 4,13 izlenme oranı ve yüzde 12,76 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.Esra Erol'un önceki yayınına Zeynep Hanım ve Muharrem Bey'in konuk oldu. Zeynep Hanım, sosyal medyadan tanıştığı Muharrem Bey ile evlenmek istemiş ama dayısı Bayram Bey'in izin vermeyince Düzce'ye kaçmıştı. Programda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Muharrem Bey, Zeynep'in dayısı Bayram Bey'in elini öpmek istedi. Ardından Zeynep Hanım, Bayram Bey ile barışmak için hamlede bulundu. Kısa bir atışmanın ardından Bayram Bey, Zeynep Hanım'ı affetti ve sonrasında Muharrem Bey'in de elini öpmesine izin verdi. Muharrem Bey bir anda stüdyoda diz çökerek Zeynep Hanım'a evlenme teklif etti. Tüm Türkiye bu anlara kilitlendi.