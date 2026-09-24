Eurovision’da İsrail sancısı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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İspanya devlet televizyonu RTVE, İsrail'in katılmasından ötürü art arda ikinci kez Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmamayı planladığını açıkladı. RTVE'nin Başkanı Jose Pablo Lopez, "Tavrımız net. Elimiz kolumuz bağlı durmadık. Hiç kimse, bu insani trajediyi kınamadan Filistin halkının çektiği acılara tanıklık edemez" dedi. Norveç'in kamu yayın kuruluşu NRK de, İsrail'in Eurovision'a katılmasının kendileri için endişe verici olduğunu belirten bir mektubu Avrupa Yayın Birliği'ne ulaştırdı.