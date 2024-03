Eurovision’dan Sertab’a davet geldi

Sertab Erener, AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahne aldı. AKM'nin kendisi için çok özel olduğunu dile getiren Erener, "Öğrencilik yıllarımda burada düzenlenen konserlere gelirdim. Hep hayal ederdim, bugün ise bu sahnede sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyorum" dedi. Yıllar önce ülkemizi Eurovision'da temsil ederek 'Everyway That I Can' şarkısı ile birincilik gururunu yaşatan sanatçı, "Bu yıl Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldım. Gecenin hazırlıklarına başladım. 'Everyway That I Can' üzerinde oynamalar yapıyoruz. Farklı versiyonunu sizlerle de paylaşacağız" dedi.