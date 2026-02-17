Evlerine giren herkesin görüntüsü var

Alaattin Aydın isimli kişi, Esra ve Ceyda kardeşlerin kendisine şantaj yaptığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Aydın, verdiği şikayet dilekçesinde, 2022 yılında Esra Ersoy ile ablası Ceyda Ersoy'un Beşiktaş'taki evlerine gittiklerini belirtti. Alaattin Aydın, burada uyuşturucu kullandıklarını ve ardından Esra Ersoy ile birlikte olduğunu, o anları ise Ceyda Ersoy'un gizlice kaydettiğini ifade etti.

BİRÇOK CD VAR

AYDIN, olayın ardından Ciciş kardeşlerin kendisine şantaj yaptığını ve o dönem 10 bin TL para istediklerini öne sürdü. Aydın, iki kardeşin evinde birçok kişiye ait şantaj amaçlı kaydedilmiş müstehcen görüntülerin bulunduğu CD'lerin olduğunu iddia etti. İhbar üzerine harekete geçen savcılık, Ceyda Ersoy'un cep telefonuna el koyup kriminal incelemeye gönderdi.