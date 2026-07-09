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Giriş Tarihi: 9.07.2026

'Evlilik teklifini bekliyordum'

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
’Evlilik teklifini bekliyordum’
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Geçtiğimiz yıl 'Aldanırım' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan ve geçen yılın en çok dinlenen ikilisi olan Sıla Şahin ile Samet Kardeşler, Etiler'deki bir AVM'de objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde Samet Kardeşler'den evlilik teklifi alan Sıla Şahin, o anlarla ilgili, "Bana evlenme teklifi edeceğini tahmin ediyordum ama çaktırmamaya çalıştım" ifadelerini kullandı. Kendilerine yöneltilen kıskançlık sorusuna da samimi bir yanıt veren Şahin, "Geçtiğimiz yıl Wanda Nara bizim şarkımızı paylaşarak bize büyük destek vermişti. İkimizi de takip ediyordu, sonrasında Samet'e mesaj attı" diyerek gülümsedi.

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'Evlilik teklifini bekliyordum'
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