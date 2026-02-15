Demet Şener
, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaptı. Makyajsız görüntülenen Şener, "Hava soğuk ama ben de çıkınca fark ettim. Spor yapıyorum. İlerleyen günlerde çekimim var, o yüzden kendime ayırdım bugünü. Sabah haldır haldır bir yere gitmemek en büyük lüks" dedi. Şener, "Kendi başıma gidip kahve içmeyi, yürüyüş yapmayı, kendi kendime vakit geçirmeyi çok severim" diye de ekledi. Emeklilik sorularına da yanıt veren Şener, "En verimli, güzel yaşlarımızdayız. Daha yapacak çok iş var. EYT emeklisiyim aslında. Güzel şeyler bunlar" diyerek gülümsedi.