Ezgi Mola’nın sapığına 1 yıl 5 gün hapis cezası

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'yı 7 yıl boyunca takip ederek, taciz mesajları attığı iddia edilen 40 yaşındaki Kemal K. hakkında 1 yıl 2 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Hakim karşısına çıkan Kemal K., ''Amacım tanışıp samimi arkadaş olmaktı. Mesaj atmış olabilirim Attığım mesajlarda cinsel taciz eyleminde bulunduğumu kabul etmiyorum'' şeklinde savunma yapmıştı.

ISRARLI TAKİP GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Kemal K. ve taraf avukatları katıldı. Ezgi Mola'nın avukatı Halit Yaman Şenocak, sanığın Mola'yı ısrarla takip ettiğine ilişkin bir AVM'nin güvenlik görüntüsünü mahkemeye sundu. Duruşma salonunda izlenen görüntüde sanığın Ezgi Mola'yı takip ettiği Mola'nın bunu fark etmesi üzerine hızlı adımlarla uzaklaştığı, Mola'nın durmasının ardından sanığın el işaretleri yaparak bir şeyler söylediği, Mola'nın bir an önce oradan uzaklaştığının görüldüğü tutanağa geçti.

MÜTALAA VERİLDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 2015 yılında bir reklam filmi çekiminde yer aldığı sırada Ezgi Mola'yı tanıyıp araştırmaya başladığı, Aralık 2020 yılında ise Ezgi Mola'nın arkasından yürüdüğü ve kendisini fark eden Mola'ya "Seninle konuşmam lazım, seni görmem lazım. İşimi yapmama engel oluyorsun, seni çok kötü yapacağım haberin olsun" diyerek tehditte bulunduğu anlatıldı. Sanığın bu eyleminin cinsel arzularını tatmin etmek amacıyla gerçekleştirdiği belirtilen mütalaada, sanığın daha sonra sosyal medyada mesajlar göndererek suç işlemeye devam ettiği kaydedildi.

CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Mütalaada, sanığın "Bekleyecek gücüm kalmadı. Artık seni görmek istiyorum, bir tanesin sen. Hatalıysam özür diliyorum. İnsan sevdiğine kızabiliyor işte. Beni anla lütfen. Artık net bir iletişim kuralım rica ediyorum. Orada yanında olmayı çok isterdim. Çok özledim seni" şeklindeki mesajlarla cinsel tacizde bulunduğu ve değişik zaman aralıklarında ısrarlı bir şekilde gönderdiği mesajlarla huzur ve sükûnunu bozduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

"ART NİYET YOKTUR" SAVUNMASI

Son sözü sorulan anık Kemal K., "Art niyet yoktur. Bu olay 2019 Aralık ayında meydana geldi ancak yargılamada 2020 diye söylendi. Bunu kabul etmiyorum. Bu olayın üzerinden uzun zaman geçti. Uzun zaman geçtikten sonra hakkımda şikâyetçi olunması doğru değildir. Benim amacım şikâyetçiyle tanışmaktı. Yanına gitmem hataydı" diyerek beraatını talep etti.

1 YIL 5 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanığın "Cinsel taciz" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. "Kişinin huzur ve sükûnunu bozmak" suçundan ise 2 ay 15 gün hapis, "Tehdit" suçundan ise 5 ay hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme tüm suçlardan sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verdi.

DAHA ÖNCEDEN ALINAN CEZA HATIRLATILDI

Ezgi Mola'nın avukatı Halit Yaman Şenocak, sanığın daha önceden Mola'ya "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığını, bu nedenle hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasını talep etti. Ancak hakim, daha sonra itiraz etmesini söyledi.