Ezilenin olduğu yerde tarafsız kalamam

ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'i desteklediği için Ed Sheeran tarafından turneden atıldığını açıkladı: "Özgür Filistin' dediğim için Ed Sheeran 'Sözlerin yüzünden incindiler' dedi. Ben de 'Eğer bu söz İsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukların ölümünden daha fazla hakaret içeriyorsa, onların durduğu yerle benim durduğum yer arasında temel bir kopukluk var' dedim."

PARA, SPONSORLUKLAR...

Macklemore sözlerine şöyle devam etti: "Ed Sheeran, bana 'Ben taraf tutmuyorum' dedi. Neden taraf tutmadığını anlıyorum. Para, sponsorluklar, marka anlaşmaları... Ben bunların hepsini kaybettim. Ancak ezen ile ezilen arasında tarafsız bir konum yoktur. Taraflardan birinin elinde bombalar ve sınırsız askeri destek varken, tarafsızlık mümkün değildir."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör