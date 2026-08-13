Farklı coğrafyaların lezzetleri İstanbul’da

Yeni gastronomi serisi Crossroads, farklı coğrafyaların mutfak kültürlerini İstanbul
'da buluşturuyor. Karaköy'deki bir mekanda gerçekleştirelecek olan serinin ilk edisyonu 'The Sense of Greece', 19 Ağustos'ta şef Dimos Samourakis'i ağırlayacak. Her edisyonunda farklı bir coğrafyanın mutfak kültürünü, çağdaş gastronomi anlayışı ve özgün bir atmosfer eşliğinde ele alacak seri, ilk yolculuğuna Yunanistan
'dan başlayacak. Ege
'nin ruhundan ilham alan atmosfer, konukları İstanbul'dan Yunanistan'a uzanan keşfe davet ediyor.