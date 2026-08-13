Haberler Günaydın Haberleri Farklı coğrafyaların lezzetleri İstanbul’da
Giriş Tarihi: 13.08.2026

Farklı coğrafyaların lezzetleri İstanbul’da

Farklı coğrafyaların lezzetleri İstanbul’da
  • ABONE OL
Yeni gastronomi serisi Crossroads, farklı coğrafyaların mutfak kültürlerini İstanbul'da buluşturuyor. Karaköy'deki bir mekanda gerçekleştirelecek olan serinin ilk edisyonu 'The Sense of Greece', 19 Ağustos'ta şef Dimos Samourakis'i ağırlayacak. Her edisyonunda farklı bir coğrafyanın mutfak kültürünü, çağdaş gastronomi anlayışı ve özgün bir atmosfer eşliğinde ele alacak seri, ilk yolculuğuna Yunanistan'dan başlayacak. Ege'nin ruhundan ilham alan atmosfer, konukları İstanbul'dan Yunanistan'a uzanan keşfe davet ediyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#YUNANİSTAN #İSTANBUL #EGE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Farklı coğrafyaların lezzetleri İstanbul’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA