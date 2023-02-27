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Giriş Tarihi: 28.2.2023

Fatih Terim’in forması 100 bin liraya satıldı

Fatih Terim’in forması 100 bin liraya satıldı
Engelsiz Yaşam Vakfı ve ünlü müzayedeci Uğur Batur'un işbirliğiyle 'Acılar Paylaştıkça Azalır' adlı etkinlikte düzenlenen müzayede büyük ilgi gördü. Çok sayıda antika ve kıymetli parçanın satışa sunulduğu müzayedede Fatih Terim imzalı 5 numaralı forma yüz bin liraya alıcı buldu.




Formayı Fenerbahçe Kongre Üyesi mimar Merve Mermer satın aldı. Müzayedede Atatürk portresi 40 bin liraya, Hüsnü Şenlendirici'nin klarneti ise 10 bin liraya satıldı. Müzayededen elde edilen gelir, engelli çocukların depremle ilgili eğitimlerine harcanacak. Gecede ayrıca engelliler için yirmi adet akülü tekerlekli sandalye bağışı yapıldı.

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Fatih Terim’in forması 100 bin liraya satıldı
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